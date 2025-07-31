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        Motosiklet, bisiklete ve ağaca çarptı: 2 ölü

        KONYA'damotosikletin bisiklete ve ağaca çarptığı kazada Yusuf Öztürk (18) ile Mustafa Yıldız (41), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 17:08 Güncelleme: 31.07.2025 - 17:10
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        Motosiklet, bisiklete ve ağaca çarptı: 2 ölü
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        KONYA'damotosikletin bisiklete ve ağaca çarptığı kazada Yusuf Öztürk (18) ile Mustafa Yıldız (41), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Öztürk'ün kullandığı 42 AUS 174 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden bisikletli Mustafa Yıldız'a ardından yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Yusuf Öztürk’ün öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan bisikletli Mustafa Yıldız ise ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, burada kurtarılamadı. Cansız bedenler otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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