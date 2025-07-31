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        Konya'da öğrenciler Filistin'e destek açıklaması yaptı

        Öğrenciler, Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi koordinesinde "Çocuklar Kıyamda, Zafer Yakında" sloganıyla Filistin'e destek amacıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:06 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:06
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        Konya'da öğrenciler Filistin'e destek açıklaması yaptı
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        Öğrenciler, Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi koordinesinde "Çocuklar Kıyamda, Zafer Yakında" sloganıyla Filistin’e destek amacıyla bir araya geldi.

        Kültürpark'ta toplanan öğrenciler adına açıklamayı okuyan 14 yaşındaki Salih Satılmış, Filistin'deki çocukların yaşadıklarına tüm dünyanın tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

        Satılmış, "Bir çocuk olarak kendimi Filistinli bir çocuğun yerine koyuyor ve diyorum ki: Ben Filistinli bir çocuğum. Filistin'de doğdum, Filistin'de büyüdüm. Doğduğum gün tanıştım savaşla, bomba sesleriyle ve doğduğum gün tanışamadım annemle. Doğduğum gün, doğduğum hastane bombalanmış da ben kurtulmuşum, annem ise şehit. Asıl kurtulan ben miydim, yoksa annem mi? Ben Filistinli çocuk. Oyuncak nedir bilmedim. Arkadaşlarımla 'şehitcilik' oynadık. Her gün birimiz şehit olduk, hem oyunda hem gerçek hayatta. Okulum var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü bombalar okullara da düşüyor ve biz okulsuz kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Satılmış, okuduğu metinle Filistinli çocukların doğduğu günden vatansız bırakılmaya çalışıldığını, hiç suçları yokken uğradıkları zulme Müslümanların da sessiz kaldığını vurgulayarak, "Çocuk yüreklerimizle yetişkin yüreklere haykırıyoruz. Kudüs, Filistin'in başkentidir." diye konuştu.

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