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        Kıraç arazileri değerlendiren çiftçilerin yüzü lavantayla güldü

        ZEHRA MELEK ÇAT / SÜLEYMAN ASLAN - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleriyle kent genelinde alternatif ürün olarak ekimine başlanan lavanta, Güneysınır ilçesine kurulan distilasyon tesisi ile ekonomiye kazandırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:14 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:14
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        Kıraç arazileri değerlendiren çiftçilerin yüzü lavantayla güldü
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        ZEHRA MELEK ÇAT / SÜLEYMAN ASLAN - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleriyle kent genelinde alternatif ürün olarak ekimine başlanan lavanta, Güneysınır ilçesine kurulan distilasyon tesisi ile ekonomiye kazandırılıyor.

        Konya ve çevresinde kıraç toprakların ekonomiye kazandırılması amacıyla başlayan lavanta üretimi, haziran-temmuz döneminde mor çiçekleriyle turizme katkı sağlıyor.

        Lavanta, hasat edildikten sonra Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle Güneysınır ilçesinde kurulan distilasyon tesisinde işlenip, lavanta yağı olarak ilaç ve kozmetik sanayiye gönderiliyor.

        Güneysınır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kurşun, AA muhabirine, 2020'de kurulan distilasyon tesisinde lavantanın yanı sıra kekik, ada çayı, nane gibi tıbbi aromatik bitkilerin yağını çıkardıklarını anlattı.

        - "Toplamda 60 civarında üretici lavanta getiriyor ve burada işlenerek yağı çıkarılıyor"

        Konya ve çevre illerde turizm amacıyla oluşturulan lavanta bahçelerinden hasat edilen bitkilerin Güneysınır'da işlendiğini ifade eden Kurşun, şunları kaydetti:

        "Burada hasat mevsiminde 100 tona yakın tıbbi aromatik bitki işlemesi yapıyoruz. Çiftçi biraz pazarlama konusunda sıkıntılı. Onun dışında tarımını sevdi, üretimini sevdi. Pandeminin etkisi bu tıbbi aromatik bitkilerde hala devam ediyor. Olumsuzluk yavaş yavaş düzelmeye başladı. Güneysınır bölgesinde 30 çiftçi, kendi adına üretim yapıyor. Karaman, Aksaray gibi çevre illerden de bir o kadar da çiftçi ve belediye buraya ürün getiriyor. Yani toplamda 60 civarında üretici lavanta getiriyor ve burada işlenerek yağı çıkarılıyor."

        Kurşun, kooperatif olarak çiftçinin en üst seviyede kazanç sağlamasını temin etmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Güneysınır dışından gelen üreticiler, ürünü getiriyor, biz burada distilasyonunu yapıyoruz. Üretici yağını alıyor, götürüyor, kendisi değerlendirmeye çalışıyor. Güneysınır'daki kendi üyelerimiz ise onunla uğraşmıyor. İlçedeki kendi üyemiz olan çiftçilerin ürününden elde ettiğimiz yağı da biz değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Yılda yaklaşık 2,5-3 ton civarında lavanta yağı üretimi yapılıyor"

        Terk edilmiş kıraç arazilerin değerlendirilmesi amacıyla başlayan projenin ilçe ekonomisine önemli katma değer sağladığını anlatan Kurşun, şöyle devam etti:

        "Çiftçinin hububat tarımı yaptığı araziye lavanta veya kekik ekimi de yapılabiliyor. Bunların da ilçe ekonomisine, üreticinin refah seviyesinin artmasına ciddi anlamda katkı sağladığını düşünüyoruz. İki cins lavanta var, temizlik maddelerinde kullanılan cinsin litresini 1000 liradan, kozmetikte kullanılan cinsin fiyatını da 2000-2500 liradan pazarlıyoruz. Yılda yaklaşık 2,5-3 ton civarında lavanta yağı üretimi yapılıyor."

        Kurşun, tesislerde elde edilen lavanta yağının farklı illerdeki bu sektörde faaliyet gösteren firmalara, kozmetik ve temizlik alanında üretim yapan fabrikalara pazarlandığını bildirdi.

        - "Kıraç bölgelerde tavsiye ederim"

        Gülağaç Mahallesi'nden çiftçi Abdulkadir Susam, Konya Büyükşehir Belediyesinin fide desteğiyle lavanta yetiştiriciliğine başladığını belirterek, "Hasat ettik, kooperatifimize teslim ettik. Zamanı gelince de kooperatifimiz parasını veriyor. Şu anda memnunuz. Güneysınır'da buğday, arpa dışında lavanta da başladı. Üretim iyi gidiyor." dedi.

        Kızılöz Mahallesi'nden üretici Fikret Ataseven de buğday, arpa yetişmeyen kıraç arazide lavanta yetiştirdiklerini dile getirerek, "Bize çok büyük katkısı oluyor. Emeği geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir'e çok teşekkür ederiz. Kıraç bölgelerde tavsiye ederim, bize desteği iyi, yetiyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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