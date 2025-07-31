Kıraç arazileri değerlendiren çiftçilerin yüzü lavantayla güldü

ZEHRA MELEK ÇAT / SÜLEYMAN ASLAN - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleriyle kent genelinde alternatif ürün olarak ekimine başlanan lavanta, Güneysınır ilçesine kurulan distilasyon tesisi ile ekonomiye kazandırılıyor.

Konya ve çevresinde kıraç toprakların ekonomiye kazandırılması amacıyla başlayan lavanta üretimi, haziran-temmuz döneminde mor çiçekleriyle turizme katkı sağlıyor.

Lavanta, hasat edildikten sonra Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle Güneysınır ilçesinde kurulan distilasyon tesisinde işlenip, lavanta yağı olarak ilaç ve kozmetik sanayiye gönderiliyor.

Güneysınır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kurşun, AA muhabirine, 2020'de kurulan distilasyon tesisinde lavantanın yanı sıra kekik, ada çayı, nane gibi tıbbi aromatik bitkilerin yağını çıkardıklarını anlattı.

- "Toplamda 60 civarında üretici lavanta getiriyor ve burada işlenerek yağı çıkarılıyor"

Konya ve çevre illerde turizm amacıyla oluşturulan lavanta bahçelerinden hasat edilen bitkilerin Güneysınır'da işlendiğini ifade eden Kurşun, şunları kaydetti:

"Burada hasat mevsiminde 100 tona yakın tıbbi aromatik bitki işlemesi yapıyoruz. Çiftçi biraz pazarlama konusunda sıkıntılı. Onun dışında tarımını sevdi, üretimini sevdi. Pandeminin etkisi bu tıbbi aromatik bitkilerde hala devam ediyor. Olumsuzluk yavaş yavaş düzelmeye başladı. Güneysınır bölgesinde 30 çiftçi, kendi adına üretim yapıyor. Karaman, Aksaray gibi çevre illerden de bir o kadar da çiftçi ve belediye buraya ürün getiriyor. Yani toplamda 60 civarında üretici lavanta getiriyor ve burada işlenerek yağı çıkarılıyor."

Kurşun, kooperatif olarak çiftçinin en üst seviyede kazanç sağlamasını temin etmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Güneysınır dışından gelen üreticiler, ürünü getiriyor, biz burada distilasyonunu yapıyoruz. Üretici yağını alıyor, götürüyor, kendisi değerlendirmeye çalışıyor. Güneysınır'daki kendi üyelerimiz ise onunla uğraşmıyor. İlçedeki kendi üyemiz olan çiftçilerin ürününden elde ettiğimiz yağı da biz değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.