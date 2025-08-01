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        Devrilip ağaca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

        KONYA'da devrilip, sürüklendikten sonra ağaca çarpan motosikletin sürücü Halil Efe Gökal, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:51 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:55
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        Devrilip ağaca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada
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        KONYA'da devrilip, sürüklendikten sonra ağaca çarpan motosikletin sürücü Halil Efe Gökal, ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Çalıştığı etli ekmek fırınına gitmek için evden çıkan Halil Efe Gökal'ın yönetimindeki motosiklet, kontrolünden çıkıp devrildi. Motosiklet bir süre sürüklendikten sonra kaldırımdaki ağaca çarptı. Yaralanan Halil Efe Gökal ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökal'ın yoğun bakımda tedavisi sürerken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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