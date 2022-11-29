Konya'da kışın yolların buzlanmasını önleyen sistem yaygınlaştırılıyor

KONYA (AA) - Konya'da Meram Belediyesi tarafından kışın yollardaki buzlanmayı önlemesi amacıyla hayata geçirilen "rötar fıskiye" sisteminin yaygınlaştırılması için çalışmalara başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucu uygulamaya koyulan sistemin, yol kenarlarına ve refüjlere yerleştirilen fıskiyeler aracılığıyla püskürtülen özel solüsyon sayesinde yolda buz oluşumunun önlendiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "rötar fıskiye" sisteminin, cep telefonu aracılığıyla uzaktan otomasyon sistemiyle de çalışabildiğini belirtti.

Kavuş, sistemin geçen yıl 600 metrekarelik yolda uygulanmaya başlandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Yolları sürekli açık tutmayı başaran bu sistemin ikinci ayağını Köyceğiz Mahallesi'nde Necmettin Erbakan Üniversitesi Kampüsünde hayata geçirdik. Bu bölge kar yağışında sık sık kapanan, araçların çıkmakta zorlandığı bir bölgeydi. İnşallah bu sistem sayesinde önceki yıllarda yaşanan zorluklar minimum seviyeye inecek, ulaşım daha da rahatlayacak. Ülke genelinde pek çok belediyeye de örnek olan bu sistemi zorluk yaşanan tüm alanlara yaygınlaştırmakta kararlıyız."

Sistemde sayesinde tehlikeyi buzlanma oluşmadan bertaraf ettiklerini vurgulayan Kavuş, şunları kaydetti:

"Sistemde kullanılan solüsyon tesislerimizde özel olarak üretiliyor. Bu yıl solüsyon için tesisimizde yeni yatırımlar gerçekleştirerek hem kalitesini hem de üretim miktarını artırdık. Bu kapsamda buzlanmanın tehlike oluşturabileceği, yoğun kullanılan caddelerimize rötar fıskiyeler yerleştiriyor, solüsyon dolu tankımızla da caddeye belirli aralıklarla solüsyon işlemi gerçekleştiriyoruz."

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