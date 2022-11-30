Karapınar'da vergi rekortmenlerine plaket verildi

Kabızlığa reçetesiz çözüm! Hemoroide, hazımsızlığa birebir: Kilo vermek için en büyük destekçi!

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Karapınar'da Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilçede 2021 yılındaki vergi rekortmenlerine plaket verildi.

EKOGEM binasındaki programa, Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kemal Sözen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Sözen, vergi rekortmenlerine teşekkür ederek, oda faaliyetleri ile projeler hakkında sunum yaptı.

Konuşmanın ardından vergi rekortmenlerine plaketleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.