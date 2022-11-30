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Karapınar'da vergi rekortmenlerine plaket verildi

AA

Karapınar'da vergi rekortmenlerine plaket verildi

KONYA (AA) - Karapınar'da Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilçede 2021 yılındaki vergi rekortmenlerine plaket verildi.

EKOGEM binasındaki programa, Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kemal Sözen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Sözen, vergi rekortmenlerine teşekkür ederek, oda faaliyetleri ile projeler hakkında sunum yaptı.

Konuşmanın ardından vergi rekortmenlerine plaketleri takdim edildi.

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