Konya'da çete kurarak haraç topladıkları iddia edilen 25 sanık hakim karşısında

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KONYA (AA) - Konya'da suç örgütü kurarak bazı eğlence mekanları ve bir galeri sahibinden haraç istedikleri, yağma, tehdit, tefecilik ve uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştıkları öne sürülen 9'u tutuklu 25 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah Ç, Çağrı Ç, Hakan Ç, İsmail Ç, Mustafa G, Yavuz A, Muhammet S, Saim C, Serkan U. ile başka bir suçtan tutuklu Niyaz U, Veysel B, Yaşar K, tutuksuz yargılanan sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespiti sonrası savunma yapan tutuklu sanıklardan örgütün lideri olduğu öne sürülen Abdullah Ç, üzerine atılı suçlamaları reddetti, kimseden haraç istemediğini, kimseyi tehdit etmediğini öne sürdü.

Abdullah Ç. beraatini talep ederek, "Benim paraya ihtiyacım yok ki başkalarının parasını alayım. Benim evlerim, iş yerlerim var. Söz konusu olaylarla bir ilgim yok. Örgüt lideri değilim. Benim adımı kullanan biri, insanlardan benim adımla para istemiş. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Örgüt yöneticilerinden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Çağrı Ç. de "Kimseden zorla para almadık, kimseyi alıkoymadık. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.



Sanık Hakan Ç. de gazino sahibi olduğunu, söz konusu suç ve olaylarla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.



İsmail Ç. de suçlamaları reddetti, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Müşteki avukatları, sanıkların suçlarının sabit olduğunu savunarak en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar vererek, tüm sanıkların ifadelerinin alınması için duruşmayı yarına erteledi.

- Olay

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 24 Aralık 2021'de, "silahlı örgüt kurmak", "tefecilik", "yağma", "uyuşturucu ticareti yapma" ve benzeri suçları işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 25 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.



Örgüt lideri olduğu iddia edilen şüpheli Abdullah Ç'nin 11 Eylül 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıktığı, kardeşi, oğulları ve adamları vasıtasıyla kendisini göstermek ve cezaevinde olduğu sürede yaşadıkları maddi kayıpları telafi edebilmek adına üst üste "tefecilik", "yağma", "tehdit", "uyuşturucu ticareti yapma" gibi suçlara karıştığı iddia edilmişti.

Şüphelilerin Konya'da gazino, bar ve benzeri eğlence sektöründe faaliyet gösteren mekanlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştıkları, bazı eğlence mekanlarının sahiplerinden ve bir galerinin sahibinden yüzbin ile 1 milyon lira arasında değişen miktarlarda haraç istedikleri öne sürülmüştü.



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