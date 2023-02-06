Derbent ilçesinden deprem bölgesine yardım

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Derbent Belediye Başkanlığı ve Derbent Kaymakamlığı tarafından Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve civar illeri etkileyen depremin ardından afet bölgesi için yardım kampanyası başlatıldı.

İlçe halkı yardım kampanyasının duyurusunun yapılmasının ardından etkili olan kar yağışına rağmen bölgeye gönderilmek üzere battaniye ve ısıtıcı başta olmak üzere giyecek olarak kaban, bot, eldiven, atkı, bere, gıda ve bebek malzemelerini Derbent Belediyesi binasının karşısında bulunan Yardım Toplama Merkezi'ne getirdi.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın en kısa sürede çıkarılacağına inanıyoruz. Yaşanan bu büyük felaketin yaralarını hep birlikte el ele vererek sarabiliriz. Bugünde olduğu gibi yarında ilçe halkımızın yardımlarını Belediye Hizmet binamızın karşısında bulunan yardım toplama merkezimize getirmelerini bekliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.