Konya Büyükşehir Belediyesinden tramvay ulaşımı duyurusu
KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 7 Ağustos'ta başlatılan Otogar-Kampüs Tramvay Hattı'ndaki hat bakım çalışmalarını tamamladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tramvay hattının 18 Ağustos Cuma saat 05.50 seferi itibariyle Kampüs-Alaaddin arasında yeniden hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.
Ayrıca, 19 Ağustos Cumartesi ve 20 Ağustos Pazar günü Selçuk Üniversitesi Kampüsü'nde yapılacak sınavlar için tramvayların kampüs içinde hizmet vereceği kaydedildi.