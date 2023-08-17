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        Konya Büyükşehir Belediyesinden tramvay ulaşımı duyurusu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 14:06
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        Konya Büyükşehir Belediyesinden tramvay ulaşımı duyurusu
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        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 7 Ağustos'ta başlatılan Otogar-Kampüs Tramvay Hattı'ndaki hat bakım çalışmalarını tamamladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tramvay hattının 18 Ağustos Cuma saat 05.50 seferi itibariyle Kampüs-Alaaddin arasında yeniden hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

        Ayrıca, 19 Ağustos Cumartesi ve 20 Ağustos Pazar günü Selçuk Üniversitesi Kampüsü'nde yapılacak sınavlar için tramvayların kampüs içinde hizmet vereceği kaydedildi.

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