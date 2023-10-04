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        GÜNCELLEME - Konya'da öğretim üyesi odasında silahla yaralandı

        Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde, silahla yaralanan öğretim üyesi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 20:48 Güncelleme: 04.10.2023 - 20:48
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        GÜNCELLEME - Konya'da öğretim üyesi odasında silahla yaralandı
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        Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde, silahla yaralanan öğretim üyesi hastaneye kaldırıldı.

        İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç (46), fakültedeki odasında silahla yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uluç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Olayla ilgisi olduğu iddiasıyla Prof. Dr. Galip A. gözaltına alındı, kardeşi İzzet A'nın da yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünün, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ise konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

        Konya Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Bacağından yaralanan Uluç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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