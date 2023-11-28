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        konya'da "Tarımda Tasarruflu Su Kullanımında Yeni Yaklaşımlar" sempozyumu düzenlendi

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarımda Tasarruflu Su Kullanımı Programı" kapsamında "Tarımda Tasarruflu Su Kullanımında Yeni Yaklaşımlar" sempozyumunda su politikası konuşuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 14:21 Güncelleme: 28.11.2023 - 14:28
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        konya'da "Tarımda Tasarruflu Su Kullanımında Yeni Yaklaşımlar" sempozyumu düzenlendi
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        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarımda Tasarruflu Su Kullanımı Programı" kapsamında "Tarımda Tasarruflu Su Kullanımında Yeni Yaklaşımlar" sempozyumunda su politikası konuşuldu.

        Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Enstitüsü ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliği ile DSİ 4. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen sempozyumda kuraklık algısı ve sosyo-ekonomik etkisi, kuraklığa dayanıklı yeni çeşitler, tarımda suyun etkin kullanımı, kompost gübreleme sunumları yapıldı.

        Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Haydar Kurt, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, tarımda tasarruflu su kullanımı programı kapsamında yaklaşık 1,5 yıldır birçok etkinlik düzenlediklerini anlattı.

        Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, canlıların hayatını devam ettirmesi için su kaynaklarının oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, "Dünyada nüfus arttıkça suyun önemi daha da artmaya başladı. Yapılan çalışmalara göre yaklaşık yüzyıl içerisinde su kaynaklarımızın azalacağı, yapılan bir araştırmaya göre de ülkemizde 2050'den sonra su yönünden sıkıntılı bir sürece gireceği söyleniyor. Bu araştırmalar, suyumuzu tasarruflu bir şekilde kullanmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Burada sadece kamu kurumlarımızla değil herkesle birlikte mücadele yapmamız gerekiyor. Amacımız kısıtlı olan su kaynaklarını düzenli ve tasarruflu olarak kullanmak." diye konuştu.

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