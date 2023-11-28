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        Konya'da çeşitli suçlardan aranan 133 şüpheli yakalandı

        Konya'da düzenlenen operasyonda yakalanan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve farklı suçlardan aranan 133 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 13:32 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:32
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        Konya'da çeşitli suçlardan aranan 133 şüpheli yakalandı
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        Konya'da düzenlenen operasyonda yakalanan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve farklı suçlardan aranan 133 şüpheli yakalandı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde 60 ekip ve 150 personel, 28 dış ilçede ise 69 ekip ve 306 personel ile "kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama emri olanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Eş zamanlı operasyonlarda 133 şüpheli yakalandı.

        Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 75 hükümlü cezaevine gönderildi, 58 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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