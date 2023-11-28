Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir'de öğrenim gören ilkokul öğrencilerine yönelik işitme taraması yapılıyor.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ulusal işitme tarama programı kapsamında ilçe merkezi ile dış mahallelerde bulunan ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik başlatılan işitme taraması çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada işitmenin sadece bebeklik döneminde değil çocukluk döneminin her evresinde önemli olduğu vurgulandı.

- Beyşehir'de çiftçi eğitim toplantısı

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ilçe genelinde faaliyet gösteren üreticilere yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.

Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ve kurumda görevli veteriner hekimler tarafından Yenidoğan Mahallesi'nde yapılan toplantıda, üreticilere buzağı besleme, hayvanlar hastalıklar ve hayvancılık desteklemeleri konularında bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantıda üreticilerin talep ve sorunları da dinlenirken, hayvancılık sektörü hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Çiftçiler tarafından yöneltilen sorular cevaplandırıldı.