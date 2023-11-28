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        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir'de öğrenim gören ilkokul öğrencilerine yönelik işitme taraması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:02 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:11
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Beyşehir'de öğrenim gören ilkokul öğrencilerine yönelik işitme taraması yapılıyor.

        Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ulusal işitme tarama programı kapsamında ilçe merkezi ile dış mahallelerde bulunan ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik başlatılan işitme taraması çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada işitmenin sadece bebeklik döneminde değil çocukluk döneminin her evresinde önemli olduğu vurgulandı.

        - Beyşehir'de çiftçi eğitim toplantısı

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ilçe genelinde faaliyet gösteren üreticilere yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.

        Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ve kurumda görevli veteriner hekimler tarafından Yenidoğan Mahallesi'nde yapılan toplantıda, üreticilere buzağı besleme, hayvanlar hastalıklar ve hayvancılık desteklemeleri konularında bilgilendirmede bulunuldu.

        Toplantıda üreticilerin talep ve sorunları da dinlenirken, hayvancılık sektörü hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

        Çiftçiler tarafından yöneltilen sorular cevaplandırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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