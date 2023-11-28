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        Konya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 18:26 Güncelleme: 28.11.2023 - 18:30
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        Konya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kamil A. idaresindeki 42 APE 388 plakalı kamyon, İstanbul Caddesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 RN 386 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, otomobilde sıkışan Himmet K. ve Nazlı K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Kamil A. Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan iki kişinin cenazesi ise morga gönderildi.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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