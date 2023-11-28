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        IFAD ve UNDP yetkilileri, Yalıhüyük'ü ziyaret etti

        Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yetkilileri, Yalıhüyük'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:34 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:37
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        IFAD ve UNDP yetkilileri, Yalıhüyük'ü ziyaret etti
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        Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yetkilileri, Yalıhüyük'ü ziyaret etti.

        Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sağır, Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'nin (GTHKP) değer zinciri gelişimi ve sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi aracılığıyla ekonomik çeşitliliği destekleyerek kırsal yoksulluğun azaltılmasını amaçladığını belirtti.

        Kaymakam Sağır, Belediye Başkanı Hasan Koçer, proje finans sağlayıcısı Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yetkilileri, sahada çiftçiyi ziyaret etti.

        Heyet, projeler ve kadın kooperatifçiliği hakkında görüş alışverişinde bulundu.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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