Kadınhanı Belediyesi vatandaşlara emeklilik için destek veriyor

Kadınhanı Belediyesi, emekli prim gün sayısı az kalmış vatandaşlara destek veriyor.

Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem, EYT şartlarını sağlayan ancak prim gün sayısı eksik olan vatandaşları belediyede işe aldıklarını söyledi.

Badem, "Bugüne kadar yaklaşık 100 kişiyi emekli ettik. Bu insanlar emekli maaşı almaya başladı." dedi.

Bu girişimle emekli olan Mehmet Korkmaz, "Allah razı olsun. Benim gibi çok kişi emekli oldu. Başkan sayesinde kızım tıp fakültesinde okuyor." ifadesini kullandı.