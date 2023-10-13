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        Konya ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, İsrail'in saldırılarında Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:00 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:13
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        Konya ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, İsrail'in saldırılarında Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Cuma namazının ardından Konya'daki Mevlana Meydanı'nda ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek için toplananlar, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen programda konuşan Anadolu Gençlik Derneği Konya Şube Başkanı Durmuş Ali Kara, İsrail'i lanetlediklerini söyledi.

        Konuşmanın ardından cemaat, hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Aksaray'da, cuma namazının ardından Ulu Cami avlusunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.

        Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı İlhan Demir, İsrail'in uluslararası hukuk ve insani değerleri gözetmediğini söyledi.

        Program, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

        Afyonkarahisar'da İmaret Camisi avlusunda İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, dua edildi.

        Programa, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

        Karaman'daki camilerde de Filistin'de yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        İHH Karaman İl Temsilcisi Mustafa Köseoğlu, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yaptığı açıklamada, İsrail'in başlattığı ve yaktığı ateşin kendisini yakacak bir ateş olduğunu kaydetti.

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