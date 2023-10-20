Selçuk İletişim, "7. Alaeddin Asna İletişim Bilimleri Sempozyumu"na ev sahipliği yaptı Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, "7. Alaeddin Asna İletişim Bilimleri Sempozyumu"na ev sahipliği yaptı.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, "7. Alaeddin Asna İletişim Bilimleri Sempozyumu"na ev sahipliği yaptı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İmran Aslan, sempozyumun açılışında Prof. Dr. Alaeddin Asna'nın akademiye olan katkıları ve sosyal etkinin önemini belirtti.

Aslan, sempozyumla sektör ve akademiye farklı bakış açıları getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Alaeddin Asna'nın eşi Sibel Asna ise 21. yüzyılın bilgi ve ölçümleme çağı olarak nitelenmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Sürdürülebilirliğin yaşanılan çağ için önemine değinen Asna, bu noktada üniversitelere görev düştüğünü, öğrencilere iletişimin yanı sıra etiğin de öğretilmesinin değerli olduğunu aktardı.

Sempozyumda "İletişim Bilimlerinde Sosyal Etki" üzerine sunumlar gerçekleştirildi.