Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Selçuk İletişim, "7. Alaeddin Asna İletişim Bilimleri Sempozyumu"na ev sahipliği yaptı

        Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, "7. Alaeddin Asna İletişim Bilimleri Sempozyumu"na ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:56 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selçuk İletişim, "7. Alaeddin Asna İletişim Bilimleri Sempozyumu"na ev sahipliği yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, "7. Alaeddin Asna İletişim Bilimleri Sempozyumu"na ev sahipliği yaptı.

        İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İmran Aslan, sempozyumun açılışında Prof. Dr. Alaeddin Asna'nın akademiye olan katkıları ve sosyal etkinin önemini belirtti.

        Aslan, sempozyumla sektör ve akademiye farklı bakış açıları getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

        Prof. Dr. Alaeddin Asna'nın eşi Sibel Asna ise 21. yüzyılın bilgi ve ölçümleme çağı olarak nitelenmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

        Sürdürülebilirliğin yaşanılan çağ için önemine değinen Asna, bu noktada üniversitelere görev düştüğünü, öğrencilere iletişimin yanı sıra etiğin de öğretilmesinin değerli olduğunu aktardı.

        Sempozyumda "İletişim Bilimlerinde Sosyal Etki" üzerine sunumlar gerçekleştirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Kuzenini öldürüp intihar süsü verdi!
        Kuzenini öldürüp intihar süsü verdi!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş

        Benzer Haberler

        Konya'da FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Konya'da FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Konya'da dilencinin üzerinden 26 bin 212 lira çıktı
        Konya'da dilencinin üzerinden 26 bin 212 lira çıktı
        Selçuk Üniversitesinde bağımlılıkla mücadele anlatıldı
        Selçuk Üniversitesinde bağımlılıkla mücadele anlatıldı
        Afşar Göleti'nde çalışmalar devam ediyor
        Afşar Göleti'nde çalışmalar devam ediyor
        Konya ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze...
        Konya ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze...
        Dağcılar Beyşehir Gölü'nün "ada mağarası"na ulaşmak için bir saat kürek çek...
        Dağcılar Beyşehir Gölü'nün "ada mağarası"na ulaşmak için bir saat kürek çek...