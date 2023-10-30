Konya'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Konya'da polis ekipleri ruhsatsız silah ticareti operasyonunda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Konya'da polis ekipleri ruhsatsız silah ticareti operasyonunda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent genelinde yasa dışı silah temin eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik başlattığı çalışmalarda 4 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.