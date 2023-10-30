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        Konya'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Konya'da polis ekipleri ruhsatsız silah ticareti operasyonunda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:07 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:07
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        Konya'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Konya'da polis ekipleri ruhsatsız silah ticareti operasyonunda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent genelinde yasa dışı silah temin eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik başlattığı çalışmalarda 4 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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