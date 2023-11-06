Konya'da yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Konya'da yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeynettin K. yönetimindeki 01 DKD 38 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Afyonkarahisar kara yolunun 75. kilometresinde Lütfü S. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen un yüklü traktörle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Mahmut A, Mahmut E, Yusuf Y, Cemile S, Lütfü Emre S. ile Aysel S. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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