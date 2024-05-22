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        Konya'da eşini öldüren sanığın komşusunu da tehdit ettiği iddiası

        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 3 çocuğunun annesi, 8 yıllık eşini silahla öldüren sanığın komşusu, sanığın kendisini de tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 22:00 Güncelleme: 22.05.2024 - 22:00
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        Konya'da eşini öldüren sanığın komşusunu da tehdit ettiği iddiası
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        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 3 çocuğunun annesi, 8 yıllık eşini silahla öldüren sanığın komşusu, sanığın kendisini de tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

        Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanık Hüseyin A'nın komşusu E.Y, sanığın kendisini arayarak, mahkemede yalancı şahitlik etmesi için tehdit ettiğini öne sürerek sanıktan şikayetçi oldu.

        Mağdurun avukatının mahkeme dosyasına sunduğu ses kayıtlarında, sanığın E.Y'ye "Senin iki kelimen beni 20 sene aşağıya indirecek. Sadece sen gel, mahkemeye ifadeni ver. Kimse bilmeyecek bunu." dediği, E.Y'nin maktul ile ilişki yaşadığını söylemesini istediği, E.Y'nin bunun iftira olduğu şeklinde cevap verip talebi reddettiği yer aldı.

        - Olay

        Cihanbeyli ilçesi İnsuyu Mahallesi'nde, 31 Ağustos 2023'te, Hüseyin A, 8 yıllık eşi olan 3 çocuğunun annesi Zeliha A'yı otomobilin önünde bıçaklayıp silahla öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim olmuştu.

        Hüseyin A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, 1,5, 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklar devlet korumasına alınmıştı.

        Çocuklar, maktul Zeliha A'nın ailesine teslim edilmiş ve psikolojik destek verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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