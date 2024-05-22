Konya'da eşini öldüren sanığın komşusunu da tehdit ettiği iddiası

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 3 çocuğunun annesi, 8 yıllık eşini silahla öldüren sanığın komşusu, sanığın kendisini de tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanık Hüseyin A'nın komşusu E.Y, sanığın kendisini arayarak, mahkemede yalancı şahitlik etmesi için tehdit ettiğini öne sürerek sanıktan şikayetçi oldu.

Mağdurun avukatının mahkeme dosyasına sunduğu ses kayıtlarında, sanığın E.Y'ye "Senin iki kelimen beni 20 sene aşağıya indirecek. Sadece sen gel, mahkemeye ifadeni ver. Kimse bilmeyecek bunu." dediği, E.Y'nin maktul ile ilişki yaşadığını söylemesini istediği, E.Y'nin bunun iftira olduğu şeklinde cevap verip talebi reddettiği yer aldı.