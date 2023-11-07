Beyşehir'de gıda üretimi ve satışı yapan işletme ve iş yerleri denetlendi Beyşehir ilçesinde gıda üretimi ile satışı yapan işletme ve iş yerleri denetlendi.

Beyşehir ilçesinde gıda üretimi ile satışı yapan işletme ve iş yerleri denetlendi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yürütülen denetim faaliyetine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, gıda kontrol ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda üretim tesisleri ve iş yerlerinin denetlendiği belirtildi.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda kontrol planı kapsamında yürütülen kontrollerde, ürünlerden analiz yaptırılmak üzere numuneler alındığı ifade edildi.

Denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunun da kontrol edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Güvenilir ve sağlıklı gıda arzının sağlanması için ilçemiz sınırları içerisindeki tüm gıda üretim ve satış yerleri risk esaslarına göre kesintisiz olarak denetlenmektedir. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerekse alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 numaralı gıda hattını arayabilirler."