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        Karatay'da kapalı tenis kortu yapımı devam ediyor

        Karatay Belediyesi tarafından ağustosta temeli atılan Karatay Belediyesi Kapalı Tenis Kortu'nun yapımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:16 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:27
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        Karatay'da kapalı tenis kortu yapımı devam ediyor
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        Karatay Belediyesi tarafından ağustosta temeli atılan Karatay Belediyesi Kapalı Tenis Kortu'nun yapımı sürüyor.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde temeli atılan tesisin 4 bin 915 metrekare arsa üzerinde 2 bin 916 metrekarelik alanda inşa edileceğini belirtti.

        Tesiste 3 tenis kortunun yanı sıra soyunma ve dinlenme odaları, kafeterya, teras ve otopark alanının bulunacağını aktaran Kılca, şunları kaydetti:

        "Karatay Belediyesi olarak görevi devraldığımız günden bugüne kadar, ilçemizin vizyonuna yakışır projeler hayata geçiriyoruz. Her daim 'Önceliğimiz gençlerimiz, önceliğimiz geleceğimiz' diyerek spora, sporcuya ve gençlerimize pek çok yatırım yapıyoruz. Sporun gücüne inanıyor, gençlerimizin sporla iç içe büyümesini sağlamak için büyük çaba sarf ediyoruz. Ulubatlı Hasan Mahallemizde ağustosta temelini attığımız Kapalı Tenis Kortu da, hizmete girdiğinde kaliteli spor yapma olanaklarının yanında milli ve manevi değerleriyle yetişmiş birbirinden başarılı sporcuların yetiştiği güzel bir tesis olacaktır. Şehrimizin en büyük kapalı tenis kortumuzun şimdiden ilçemize, şehrimize ve tüm tenis severlere hayırlı olmasını diliyorum."

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