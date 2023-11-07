Karapınar'da Mustafa İvriz Aile Sağlık Merkezi Açıldı

Karapınar ilçesinde, sağlık hizmetlerine daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlayan Mustafa İvriz Aile Sağlık Merkezi'nin açıldı.

Açılış törenine Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'un da aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Yaka, "Karapınar halkı, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefleyen bu yeni sağlık merkezi yatırımıyla daha iyi bir sağlık hizmeti alma fırsatına sahip olacak." dedi.

Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından katılımcılar, sağlık merkezini gezerek, sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.