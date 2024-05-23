Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir'de unutulmaz Yeşilçam filmlerinin şarkılarının yer aldığı konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:39 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyşehir'de unutulmaz Yeşilçam filmlerinin şarkılarının yer aldığı konser düzenlendi.

        Beyşehir Türk Müziği Derneği üyelerinin Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde verdiği konserde Yeşilçam rüzgarı esti.

        Bir zamanlar gönüllerde taht kuran Yeşilçam filmlerinin bilindik unutulmaz şarkıları, salonu dolduranları dinleyenleri eski günlere götürdü.

        Toplam 18 eserin seslendirildiği ve koro şefliğini Mutlu Korkmaz’ın yaptığı konser programı yaklaşık iki saat sürdü.

        Dernek Başkanı Ebubekir Özdemir, dernek olarak yılın ikinci konserinde müzikseverlerle bir araya geldiklerini belirterek salonu dolduran dinleyicilere teşekkür etti.

        Konsere Beyşehir’in yanı sıra çevre ilçelerden de yoğun bir katılımın olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Özdemir şunları söyledi:

        "Severek dinlenen Yeşilçam şarkılarını koro olarak seslendirdik. Aramızda misafir sanatçı olarak Alanya'dan gelen emekli banka müdürü Kemane Önder Balcıoğlu ve TRT İstanbul Radyosu sanatçısı klarnet Virtüözü Tanju Erol da vardı. Emeklerinden dolayı başta koro şefimiz Mutlu Korkmaz olmak üzere tüm koro üyelerimize, Konya ve Seydişehir’den gelen sazende arkadaşlarımıza ve son olarak Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır ile Seydişehir Belediye Başkanımız Hasan Ustaoğlu’na destek ve katkılarından, her zaman dernek olarak yanımızda olmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum."

        - Beyşehir'de yıl sonu sergisi açılışı

        Beyşehir'de Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Akşam Sanat Okulu tarafından Emen Mahallesi’nde yıl sonu sergisi açıldı.

        Yerleşim merkezinde açılan el sanatları kursu, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin sona ermesinin ardından tamamlandı.

        Açılan sergide, kursa katılan kursiyerlerin el emeği, göz nuru vererek hazırladığı çalışmalar sergilendi.

        Serginin açılış kurdelesini, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Ünal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hannan Demir, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Tekin ile HEM Müdürü Mevlüt Bakır kesti.

        Beyşehir HEM, yılın üçüncü sergi açılışını Çiçekler Mahallesi'nde yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Motokurye Ata Emre'nin katilini babası azmettirmiş! İşte istenen ceza!
        Motokurye Ata Emre'nin katilini babası azmettirmiş! İşte istenen ceza!
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        Antalya adeta kayboldu!
        Antalya adeta kayboldu!
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Nişanlısını ve annesini öldürmüştü! 4 yıldır firariydi!
        Nişanlısını ve annesini öldürmüştü! 4 yıldır firariydi!
        Ayıp II
        Ayıp II
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor

        Benzer Haberler

        Gri Koç'tan YKS öncesi som taktikler semineri
        Gri Koç'tan YKS öncesi som taktikler semineri
        Amatör küme maçında bacağı kırılan futbolcunun ailesi suç duyurusunda bulun...
        Amatör küme maçında bacağı kırılan futbolcunun ailesi suç duyurusunda bulun...
        Seydişehir'de Müzeler Haftası etkinlikleri
        Seydişehir'de Müzeler Haftası etkinlikleri
        Konya'da eşini öldüren sanığın komşusunu da tehdit ettiği iddiası
        Konya'da eşini öldüren sanığın komşusunu da tehdit ettiği iddiası
        16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali s...
        16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali s...
        Konya'da ELEVEX 2024 Asansör ve Teknolojileri Fuarı açıldı
        Konya'da ELEVEX 2024 Asansör ve Teknolojileri Fuarı açıldı