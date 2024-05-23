Gri Koç'tan YKS öncesi som taktikler semineri

Seydişehir Belediyesi, lise öğrencilerinin haziran ayında gireceği YKS sınavı için motivasyon semineri düzenledi.

Sınavlara hazırlık sürecindeki lise öğrencileri "YKS Öncesi Son Taktikler" isimli seminere yoğun ilgi gösterdi.

Şaban Cengiz Kültür Merkezi'ndeki eğitimci Gökhan Müftüoğlu'nun verdiği seminerde sınava girecek öğrencilere sınav kaygılarıyla baş etme yöntemleri, sınav motivasyonu ve meslek seçimi noktasında göz önüne almaları gereken öncelikler anlatıldı.

Eğitmen Müftüoğlu, üniversite sınavıyla meslek hayatlarına ilk adımı atmayı planlayan öğrencilere önce kendilerine, "Ne istedim, niye istedim, başarabilecek miyim’’ sorularını sormalarını istedi. Daha sonra da sınavda zaman planlama konusunu anlattı.

Semineri izleyen Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da, Seydişehir'de eğitim seviyesinin giderek yükseldiğini belirterek, "Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Bizim gençliğimiz, inandığında neler başarabileceğini her zaman göstermiştir. Bizim gençliğimiz, Atatürk gençliğidir. Çünkü Atatürk gençliği, çalışkan, özverili, kararlı, vatanına ve milletine faydalı olmak için hiç yorulmadan çalışan bir gençliktir. Onların daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi ve başarılarına başarılar ekleyebilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm gençlerimize şimdiden başarı ve zihin açıklığı diliyorum." dedi.