Seydişehir'de Müzeler Haftası etkinlikleri

Bilim söyleşisi sonunda günün anısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Prof.Dr. Hüseyin Muşmal’a plaket takdim ederken, öğretmen Ercan Arslan da son çıkan kitabı "Konya Tarihinde Seydişehir Araştırmaları" kitabını hediye etti.

Öğrencilerle sorularına da cevap veren Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Seyyid Harun Anadolu Lisesi oluşturulmuş olan okul müzesini gezerek katkı sunan öğrenciler ve okul idarecilerini kutladı.

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