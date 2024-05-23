Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Amatör küme maçında bacağı kırılan futbolcunun ailesi suç duyurusunda bulundu

        SAVAŞ GÜLER - Konya'da amatör kümede oynanan maçta bacağı kırılan futbolcunun ailesi, karşılaşma esnasında çocuklarına kasten vurulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amatör küme maçında bacağı kırılan futbolcunun ailesi suç duyurusunda bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAVAŞ GÜLER - Konya'da amatör kümede oynanan maçta bacağı kırılan futbolcunun ailesi, karşılaşma esnasında çocuklarına kasten vurulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

        Konya Amatör Küme U17 Ligi B Grubu'nda mücadele eden Anadolu Kartalspor'da forma giyen 17 yaşındaki Mevlüt Emir Uyanık'ın bacağı, Ilgın İdmanyurdu ile 4 Mayıs'ta oynanan maçın 17. dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede kırıldı.

        Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan çocuklarının 8 ay sahalardan uzak kalacağını öğrenen ailesi, olaylı geçen maçta çocuklarının bacağının kasten kırıldığını öne sürerek, sorumlular hakkında savcılığa şikayette bulundu.

        Genç sporcu Mevlüt Emir Uyanık, AA muhabirine, Ilgın İdmanyurdu'nu kendi sahalarında oynadıkları ilk maçta 4-3 mağlup ettiklerini, 4 Mayıs'taki deplasmana gittiklerinde ise maç başlamadan kendilerine küfür edilip, tehditler savrulduğunu söyledi.

        İkinci maçın çok sert geçtiğini belirten Uyanık, "Zaten ilk maçın ardından deplasmanda kavga çıkacağını tahmin ediyorduk. Maçın 17. dakikasında rakip oyunculardan biri direkt ayağıma vurarak sakatlanmama neden oldu, ayağım kırıldı." dedi.

        Uyanık, sakatlanıp oyundan çıktıktan sonra, maçın 60. dakikasında ise kazandıkları penaltı sırasında rakip takımın sahadan çekildiğini, ardından çıkan kavgada da bazı takım arkadaşlarının darbedildiğini öğrendiğini dile getirdi.

        Sporcu olmanın birçok sorumluluğu da beraberinde getirdiğini, buna göre hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Uyanık, şöyle konuştu:

        "Bu sakatlamanın bilerek yapıldığını düşünüyorum. Zaten pozisyon esnasında topla çok alakam yoktu. Direkt diz kapağıma darbe aldım. Yere düştükten sonra, yedek kulübesinden gelen oyuncu ile takımın kaptanı da beni tekmelemeye devam etti. Acı içinde yaklaşık 15 dakika orada yattım, ayağa kalkmak istesem de kalkamadım. İlçedeki hastanede ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildim. Doktorlar bacağımın kötü şekilde kırıldığını, bu kemiğin kırılması zor bir kemik olduğunu belirterek, nasıl kırıldığını sordular."

        - "Kalkması, ayağının üzerine basması yasak"

        Anne Ayşegül Uyanık da oğlunun deplasman maçına gitmesini istemediğini çünkü olaylı geçeceğini bildiklerini anlattı.

        Oğlunun, takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istemediği için maça gittiğini ifade eden Uyanık, şunları kaydetti:

        "Ameliyat olan oğlumun dizinde 3 çivi var. Çiviler, kıkırdağın kemiğe tekrar kaynamasını sağlayacak. Şu anda kalkması, ayağının üzerine basması yasak. Maçta yaşanan kavga görüntülerini izledikten sonra bir anne olarak çok üzüldüm. Maçtan sonra tepkilerin ardından rakip takımın hocası arayıp özür diledi. 'Hocam savaşa mı çıktık?', 'Ben çocuğumu savaşa mı gönderdim?' diye tepki gösterdiğimde, bir kasıt bulunmadığını söyledi. Bu çocuklar maça bilenerek çıkmış. Seremonide bile tokalaşmadılar. Bir daha annelerin ve hayali futbol olan çocuklarının bu şekilde bir muameleye maruz kalmaması için savcılıkta gerekli girişimleri başlattık."

        Ailenin avukatı Erdem Eraslan da olaya karışan iki futbolcu hakkında "kasten yaralama" suçunu işledikleri iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, kulüp yöneticilerini TFF'ye şikayet edeceklerini, karşı takımın olayı planlı şekilde hayata geçirdiğini düşündüklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Gözde'yi parkta öldürmüştü! İşte katil kocaya istenen ceza!
        Gözde'yi parkta öldürmüştü! İşte katil kocaya istenen ceza!
        Başkent için kritik uyarı!
        Başkent için kritik uyarı!
        Meksika'da seçim mitinginde büyük panik!
        Meksika'da seçim mitinginde büyük panik!
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        "Enflasyonla mücadelede en önemli engellerden biri"
        "Enflasyonla mücadelede en önemli engellerden biri"
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        İETT otobüsünün camından direk girdi: Yolcular ölümden döndü
        İETT otobüsünün camından direk girdi: Yolcular ölümden döndü
        Ayıp II
        Ayıp II
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        Macron gerilim bölgesine gitti
        Macron gerilim bölgesine gitti
        "İklim'e şiddet uygulamadım"
        "İklim'e şiddet uygulamadım"
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz

        Benzer Haberler

        Seydişehir'de Müzeler Haftası etkinlikleri
        Seydişehir'de Müzeler Haftası etkinlikleri
        Konya'da eşini öldüren sanığın komşusunu da tehdit ettiği iddiası
        Konya'da eşini öldüren sanığın komşusunu da tehdit ettiği iddiası
        16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali s...
        16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali s...
        Konya'da ELEVEX 2024 Asansör ve Teknolojileri Fuarı açıldı
        Konya'da ELEVEX 2024 Asansör ve Teknolojileri Fuarı açıldı
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, üniversite öğrencileriyle bir aray...
        Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, üniversite öğrencileriyle bir aray...