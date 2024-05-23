Amatör küme maçında bacağı kırılan futbolcunun ailesi suç duyurusunda bulundu

SAVAŞ GÜLER - Konya'da amatör kümede oynanan maçta bacağı kırılan futbolcunun ailesi, karşılaşma esnasında çocuklarına kasten vurulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Konya Amatör Küme U17 Ligi B Grubu'nda mücadele eden Anadolu Kartalspor'da forma giyen 17 yaşındaki Mevlüt Emir Uyanık'ın bacağı, Ilgın İdmanyurdu ile 4 Mayıs'ta oynanan maçın 17. dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede kırıldı.

Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan çocuklarının 8 ay sahalardan uzak kalacağını öğrenen ailesi, olaylı geçen maçta çocuklarının bacağının kasten kırıldığını öne sürerek, sorumlular hakkında savcılığa şikayette bulundu.

Uyanık, sakatlanıp oyundan çıktıktan sonra, maçın 60. dakikasında ise kazandıkları penaltı sırasında rakip takımın sahadan çekildiğini, ardından çıkan kavgada da bazı takım arkadaşlarının darbedildiğini öğrendiğini dile getirdi.

İkinci maçın çok sert geçtiğini belirten Uyanık, "Zaten ilk maçın ardından deplasmanda kavga çıkacağını tahmin ediyorduk. Maçın 17. dakikasında rakip oyunculardan biri direkt ayağıma vurarak sakatlanmama neden oldu, ayağım kırıldı." dedi.

Genç sporcu Mevlüt Emir Uyanık, AA muhabirine, Ilgın İdmanyurdu'nu kendi sahalarında oynadıkları ilk maçta 4-3 mağlup ettiklerini, 4 Mayıs'taki deplasmana gittiklerinde ise maç başlamadan kendilerine küfür edilip, tehditler savrulduğunu söyledi.

Sporcu olmanın birçok sorumluluğu da beraberinde getirdiğini, buna göre hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Uyanık, şöyle konuştu:

"Bu sakatlamanın bilerek yapıldığını düşünüyorum. Zaten pozisyon esnasında topla çok alakam yoktu. Direkt diz kapağıma darbe aldım. Yere düştükten sonra, yedek kulübesinden gelen oyuncu ile takımın kaptanı da beni tekmelemeye devam etti. Acı içinde yaklaşık 15 dakika orada yattım, ayağa kalkmak istesem de kalkamadım. İlçedeki hastanede ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildim. Doktorlar bacağımın kötü şekilde kırıldığını, bu kemiğin kırılması zor bir kemik olduğunu belirterek, nasıl kırıldığını sordular."