Bozkır'da öğrenciler yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak 2 proje üretti

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü öğrencileri, Öğretim Görevlisi Sema Yılmaz'ın denetiminde yaptıkları çalışmayla yenilenebilir enerji kaynaklarını daha verimli kullanılmaya olanak sağlayacak 2 yeni proje ortaya koydu.

"Güneş Küresi" adını verilen ilk projeyle içi su dolu olan cam bir küre kullanılarak güneş hücrelerinden elektrik enerjisi üretildi.

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi öğrencilerinden Abdullah Tunç, Ömer Faruk Özdemir, Buğrahan Atak ve Süleyman Kardeş'in Bozkır MYO laboratuvarlarında gerçekleştirdiği projede kullanılan cam küre, güneş ışınlarını bir noktada toplayarak lens görevi görüyor.

Öğretim Görevlisi Sema Yılmaz, güneş küresinin amacının bulutlu havalarda ve dahi geceleri bile ay ışığından diğer panellere göre daha verimli elektrik üretimi sağlamak olduğunu söyledi.

Diğer ortaya konan proje ise, okulun öğrencilerinden Ömer Burak Polat ve İsmail Can Tural'ın "Enerji Çantası" adını verdikleri çalışma oldu.

Proje sahada çalışan işçilerin yaygın olarak kullandığı matkap, bilgisayar ya da çay, kahve makinesi gibi elektrikli cihazları için gerekli olan elektrik enerjisini güneş enerjisinden karşılamaya yarıyor.