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        Erbakan: Milli Görüş belediyeciliğinde borç olmaz

        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milli Görüş belediyeciliğinde belediyenin borcu olmaz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:41 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:45
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        Erbakan: Milli Görüş belediyeciliğinde borç olmaz
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        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Milli Görüş belediyeciliğinde belediyenin borcu olmaz. Faiz ödemesi olmaz. Dev bütçe olur. İsraf ve büyük şatafattan kaçınılır. Denk bütçe yapılır. Böylece belediye borçtan ve faizden kurtarılır” dedi.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Konya’da Altınekin, Çumra, Emirgazi, Doğanhisar, Sarayönü ve Yalıhüyük ilçelerini kazanan YRP’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, belediye başkanlıklarına ziyaret için kente geldi. Sarayönü Belediyesi ziyaretinde konuşan Erbakan, Konya’da alınan sonuçlardan memnuniyetini dile getirdi. Erbakan, Konya, Milli Görüş’ün merkezi. Milli Görüş çadırının direğinin dikili olduğu yer. Bu nedenle Milli Görüş’ün temsilcisi Yeniden Refah Partimizin Konya'da Büyükşehir Belediyesi'nde yüzde 23 oy alması ve aynı zamanda da burada bu belediyeleri kazanmış olması, pek çok ilçelerde yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 oy oranlarına ulaşması bizleri bahtiyar etti. Bu sonuçlar Konya'nın aslına rücu ettiğini, aslına döndüğünü bu seçimlerde bir kez daha açıkça göstermiş oldu. İnşallah Konya'da çok daha büyük başarıları elde edeceğimize inanıyoruz. Çünkü Konya'nın kökü bereketli, mayası sağlam, Milli Görüş ile yoğurulmuş bir bölgemiz. Bu nedenle inşallah çok daha güzel sonuçları elde edeceğimize inanıyorum” dedi.

        Partisinin belediyecilik anlayışını anlatan Erbakan, şöyle konuştu:

        “Milli Görüş belediyeciliği demek, adalet demektir. Adaletin iki boyutu var. Bir defa işin ehline verilmesi. Ehliyete ve liyakate kriter olarak değer verilmesi. Diğer taraftan hizmetlerin götürülmesinde adaletin tesis edilmesi, yani belediye hizmetleri yapılırken sen bana oy verdin veya sen bana oy vermedin hesabı yapılmadan herkesin herkese hizmetlerin götürülmesi. İkincisi Milli Görüş belediyeciliği bereket demektir. Milli Görüş belediyeciliğinde belediyenin borcu olmaz. Faiz ödemesi olmaz. Dev bütçe olur. İsraf ve büyük şatafattan kaçınılır. Denk bütçe yapılır. Böylece belediye borçtan ve faizden kurtarılır. Diğer önemli husus Milli Görüş belediyeciliği merhamet demektir. Yani milletin derdiyle dertlenmek, makam arabasının, makam mobilyasının derdiyle dertlenmek değil, milletin derdiyle dertlenmek ve millete hizmet götürmek, milletin derdine derman olmaktır. Adalet, bereket, merhamet ve Milli Görüş belediyeciliği hizmet demektir.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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