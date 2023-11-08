Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, öğrencilerle bir araya geldi

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, liselere ziyaretlerde bulundu.

Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ile ilçede bulunan Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Erbil Koru Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Erbil Koru Anadolu Lisesi'nde yetkililerden bilgi alan Pekyatırmacı, gazetecilere, gençlerin, geleceğin mimarı ve yükselen değeri olduğunu söyledi.

Selçuklu'da eğitim ve gençlik projelerine büyük önem verdiklerini aktaran Pekyatırmacı, "İlçemize modern okullar, kütüphaneler, spor salonları kazandırarak çocuk ve gençlerimizin eğitim standartlarını yükseltiyoruz. Bunun yanında yaz ve kış spor okulları, gençlik meclisi faaliyetleriyle gençlerimizin kendilerini donanımlı şekilde yetiştirebileceği alanları sunmaya devam ediyoruz." diye konuştu.