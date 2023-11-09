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        Beyşehir'de bitki koruma ürünleri bayisi işyerleri denetlendi

        Beyşehir ilçesinde bitki koruma ürünleri bayiliği yapan iş yerleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:59 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:25
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        Beyşehir'de bitki koruma ürünleri bayisi işyerleri denetlendi
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        Beyşehir ilçesinde bitki koruma ürünleri bayiliği yapan iş yerleri denetlendi.

        Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, üreticilerin güvenilir bir şekilde bitki koruma ürünlerine ulaşabilmesi için yürüttükleri bayi kontrollerinin devam ettiği hatırlatıldı.

        Denetimlerde başta bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğuna bakıldığı ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:

        "Beyşehir İlçe Müdürümüz Hüseyin Özver ve teknik personellerimiz tarafından bitki koruma ürünleri bayii denetimleri yapılmıştır. Yapılan denetim ve kontrollerde, bayilerimizin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrolleri ve son kullanım tarihleri kontrolü yapılmaktadır. Bayilerde satışı yasak olan maddelerin denetimi, insan ve hayvan gıdalarının bulunup bulunmadığı, işyerindeki güvenlik tedbirlerinin uygunluğu kontrol edilmektedir. Üreticilerimizin doğru ilaç ve doğru makine kullanımının sağlanması, tüketicilerimizin pestisit kalıntısı olmayan sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için tüm kontroller teknik personelimizce titizlikle yürütülmektedir."

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