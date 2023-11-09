Konya'da çocuklar Filistinliler için hep birlikte dua etti Konya İl Müftülüğünce, "Filistin'de çocuklar ölmesin, 4-6 yaş öğrencileri anneleriyle duada buluşuyor" programı düzenlendi.

Konya İl Müftülüğünce, "Filistin'de çocuklar ölmesin, 4-6 yaş öğrencileri anneleriyle duada buluşuyor" programı düzenlendi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Konya Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği Mevlana Meydan'ındaki etkinliğe, çok sayıda çocuk aileleriyle katıldı.

Ellerindeki Filistin ve Türk bayraklarını sallayarak meydana gelen çocukların dua programı, Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başladı.

Konya İl Müftüsü Ali Öge, alanda, Gazze ve dünyanın dört bir yanındaki masumların akan kanlarının durması için Allah'a dua etmek üzere toplandıklarını söyledi.

Minik elleriyle günahsız çocukların dualarının Allah'ın kabul edeceğine inandığını belirten Öge, şunları kaydetti:

"Günahsız ellerle, günahsız dillerle yapılan dualar makbul dualardır. Hiçbir art niyet taşımayan yavrularımızın duaları için burada toplandık. Bir aydır Filistin'de, Kudüs'te, Gazze'de çocuklar öldürülüyor, siviller katlediliyor, orantısız güç kullanılıyor. Buna tepkimizi dualarımızla, mitinglerimizle gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Her zaman mazlumun yanında adaleti, merhameti, iyiliği önceleyen bir tavırla hareket ettik ve edeceğiz."

Program, yapılan duanın ardından sona erdi.