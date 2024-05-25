Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 20:26 Güncelleme: 25.05.2024 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından 5'e 2 pas çalışması ile devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        İsrail: Müzakerelere haftaya devam edilecek
        İsrail: Müzakerelere haftaya devam edilecek
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Koltuk altında göç
        Koltuk altında göç
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Ahmedinejad aday olacak mı?
        Ahmedinejad aday olacak mı?
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor
        Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor
        "Hedef enflasyonda kalıcı düşüş"
        "Hedef enflasyonda kalıcı düşüş"
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"

        Benzer Haberler

        Galatasaray kafilesi, Konya'da
        Galatasaray kafilesi, Konya'da
        Karapınar'da Şoförler Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde t...
        Karapınar'da Şoförler Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde t...
        Karapınar'da YKS provası gerçekleştirildi
        Karapınar'da YKS provası gerçekleştirildi
        Türkiye'de 6 ilin toprak kapasitesi 5 bin 78 noktadan alınan numunelerle be...
        Türkiye'de 6 ilin toprak kapasitesi 5 bin 78 noktadan alınan numunelerle be...
        Eski sevgilinin pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladığı olaya ilişkin görüntüle...
        Eski sevgilinin pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladığı olaya ilişkin görüntüle...
        TİGEM İç Anadolu Bölgesi Tohum Satış Bayileri İstişare Toplantısı Konya'da...
        TİGEM İç Anadolu Bölgesi Tohum Satış Bayileri İstişare Toplantısı Konya'da...