Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 5'e 2 pas çalışması ile devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
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