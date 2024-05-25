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        Karapınar'da Şoförler Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde toplantı yapıldı

        Karapınar'da Şoförler, Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin 2024 Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 15:29 Güncelleme: 25.05.2024 - 15:33
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        Karapınar'da Şoförler Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde toplantı yapıldı
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        Karapınar'da Şoförler, Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin 2024 Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kooperatif binasındaki genel kurulda konuşan başkan Ahmet Nuri Emekli, bu yılın mali durumunu ve gelecek planlarını açıkladı.

        Kurulda, gündemdeki maddeler ve teklifler oy birliğiyle kabul edildi.

        Toplantıda, üyeler arasında dayanışma ve işbirliği vurgusu yapıldı.

        Galeri
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