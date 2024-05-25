Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Galatasaray kafilesi, Konya'da

        Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 19:25 Güncelleme: 25.05.2024 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray kafilesi, Konya'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi. Sarı-kırmızılılar, taraftarların beklediği gelen yolcu kapısı yerine VIP kapısından çıkarak takım otobüsüne bindi.

        Son haftaya lider giren Galatasaray, düşme hattı sınırında bulunan Konyaspor ile yarın saat 19.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kafile özel uçakla bugün Konya'ya geldi. Galatasaray'ı taşıyan özel uçak önce pisti pas geçti. Gelen yolcu kapısında toplanan yüzlerce sarı-kırmızılı taraftarların beklediği kapıdan çıkmayan Galatasaray kafilesi, VIP kapısından çıkarak otobüse bindi. Bu bölüme ise taraftarlar alınmadı. Hava alanı çıkışında toplanan taraftarlar meşalelerle takımlarını karşıladı. Sarı-kırmızılı ekip, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Takımın karşılanması

        -Taraftarların bekleyişi

        -Galatasaray takımının VIP kapısından çıkışı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        Koltuk altında göç
        Koltuk altında göç
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Ahmedinejad aday olacak mı?
        Ahmedinejad aday olacak mı?
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        Meteoroloji'den 8 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den 8 kent için sağanak uyarısı!
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor
        Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor
        "Hedef enflasyonda kalıcı düşüş"
        "Hedef enflasyonda kalıcı düşüş"
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"

        Benzer Haberler

        Karapınar'da Şoförler Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde t...
        Karapınar'da Şoförler Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde t...
        Karapınar'da YKS provası gerçekleştirildi
        Karapınar'da YKS provası gerçekleştirildi
        Türkiye'de 6 ilin toprak kapasitesi 5 bin 78 noktadan alınan numunelerle be...
        Türkiye'de 6 ilin toprak kapasitesi 5 bin 78 noktadan alınan numunelerle be...
        Eski sevgilinin pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladığı olaya ilişkin görüntüle...
        Eski sevgilinin pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladığı olaya ilişkin görüntüle...
        TİGEM İç Anadolu Bölgesi Tohum Satış Bayileri İstişare Toplantısı Konya'da...
        TİGEM İç Anadolu Bölgesi Tohum Satış Bayileri İstişare Toplantısı Konya'da...
        Akciğer nakli bekleyen genç, böbrek taşlarından iki doktorun eş zamanlı ame...
        Akciğer nakli bekleyen genç, böbrek taşlarından iki doktorun eş zamanlı ame...