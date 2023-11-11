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        Konya Büyükşehir Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi

        Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlediği program için bir araya gelen Konyalı bisikletseverler, özel bisiklet römorklarıyla taşıdıkları fidanları toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 14:34 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:42
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        Konya Büyükşehir Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi
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        Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlediği program için bir araya gelen Konyalı bisikletseverler, özel bisiklet römorklarıyla taşıdıkları fidanları toprakla buluşturdu.

        Tarihi Meram Köprüsü önünde program için toplanan bisikletseverler, fidanları Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Tatlı Su Kaynakları Havza Ağaçlandırma Sahası'na kadar taşıdı. Renkli görüntülere sahne olan programda fidanları taşımak için özel bisiklet römorkları da kullanıldı.

        Ağaçlandırma sahasına ulaşan Konyalı bisikletseverler, bisikletlerine yükledikleri fidanları toprakla buluşturdu. Fidan dikme programı, fidanların özenle dikilip sulanmasıyla sona erdi.

        Programa ailesiyle katılan bir bisikletsever, bisiklet sürmek ve fidan dikmenin bir arada olduğu programı çok beğendiklerini kaydetti.

        Fidan dikmenin önemine dikkati çeken bir diğer bisikletsever de "Elimizden geldiği kadar fırsat bulduğumuzda ağaç dikmeliyiz. Ağaç, bir ülke, bir şehir, bir memleket için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

        İlk kez fidan diken küçük bir bisikletsever de fidanları babasıyla bisikletlerine yükledikten sonra yola çıktıklarını, alana ulaştıktan sonra fidanları dikip can sularını verdiklerini, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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