Karapınar'da geleneksel yemek festivali yapıldı

Karapınar'da belediye tarafından yemek festivali gerçekleştirildi.

Kaymakam Şenol Öztürk, Millet Bahçesi'ndeki festivalde, Karapınar'ın yemek kültürünün çok eski zamanlara dayandığını, fark yarattığını belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka da festivali önümüzdeki yıllarda geniş kapsamda güzel bir organizasyonla yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Festival, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.