Karapınar'da geleneksel yemek festivali yapıldı
Karapınar'da belediye tarafından yemek festivali gerçekleştirildi.
Karapınar'da belediye tarafından yemek festivali gerçekleştirildi.
Kaymakam Şenol Öztürk, Millet Bahçesi'ndeki festivalde, Karapınar'ın yemek kültürünün çok eski zamanlara dayandığını, fark yarattığını belirtti.
Belediye Başkanı Mehmet Yaka da festivali önümüzdeki yıllarda geniş kapsamda güzel bir organizasyonla yapmayı hedeflediklerini ifade etti.
Festival, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.