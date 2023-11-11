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        Karapınar'da geleneksel yemek festivali yapıldı

        Karapınar'da belediye tarafından yemek festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 15:52 Güncelleme: 11.11.2023 - 15:56
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        Karapınar'da geleneksel yemek festivali yapıldı
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        Karapınar'da belediye tarafından yemek festivali gerçekleştirildi.

        Kaymakam Şenol Öztürk, Millet Bahçesi'ndeki festivalde, Karapınar'ın yemek kültürünün çok eski zamanlara dayandığını, fark yarattığını belirtti.

        Belediye Başkanı Mehmet Yaka da festivali önümüzdeki yıllarda geniş kapsamda güzel bir organizasyonla yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Festival, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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