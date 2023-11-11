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        GÜNCELLEME 2 - Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobilin çarptığı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 22:32 Güncelleme: 11.11.2023 - 22:32
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        GÜNCELLEME 2 - Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobilin çarptığı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kent merkezi Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay Durağı önünde, Sefa Selvi (19) idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada Emine Atalay (32), Fadime Aslan (52), Sultan Aslan (33), E.A. (14) ve F.A. (7) hayatını kaybetti.

        Yayalardan H.A. (11), A.C.A. (8), F.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan C.N.Ö. (6) ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.

        Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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