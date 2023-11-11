GÜNCELLEME 2 - Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobilin çarptığı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kent merkezi Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay Durağı önünde, Sefa Selvi (19) idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Emine Atalay (32), Fadime Aslan (52), Sultan Aslan (33), E.A. (14) ve F.A. (7) hayatını kaybetti.

Yayalardan H.A. (11), A.C.A. (8), F.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan C.N.Ö. (6) ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı.