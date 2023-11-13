Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir Gölü'nde su ürünleri denetimleri

        Beyşehir Gölü'nde balıkları boy limiti altında avlayan avcılara cezai işlem uygulanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 12:28 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir Gölü'nde su ürünleri denetimleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyşehir Gölü’nde balıkları boy limiti altında avlayan avcılara cezai işlem uygulanıyor.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Beyşehir Gölü’nde serbest dönemde yürütülen avcılık faaliyetlerini sıkı takip altına aldı.

        Gölde yasa dışı avcılığın önüne geçilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen denetimler hız kesmeden sürdürülüyor.

        Beyşehir Gölü'nde yürütülen denetimlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, gölde avı yapılan su ürünlerinin kontrollerinin devam ettiği belirtilerek, "İlçe Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol ekipleri tarafından tüm karaya çıkış noktaları, balık alım kantarları ve perakende satış yerleri denetlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

        Açıklamanın devamında, şunlara yer verildi:

        "Denetimlerde boy yasağına uymadığı tespit edilen, uygun büyüklükte olmayan balıklara el konulmuş ve ilgili kişilere cezai müeyyideler uygulanmıştır. El konulan balıklar prosedürlere uygun bir şekilde Beyşehir Göl Feneri Derneği’ne bağışlanmıştır. Sazan balığı için 40 santimetre sudak balığı için 26 santimetre kadife sazanı için 26 santimetre ve tatlı su kefali için 20 santimetre boy yasağı vardır. Sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin yapılabilmesi ve göllerimizdeki balık popülasyonunun korunmasının tek yolu yasaklara uymaktan geçmektedir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Ünlü ceketi satıldı
        Ünlü ceketi satıldı
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!

        Benzer Haberler

        Beyşehir'de merhum Kaymakam Yusuf Özdemir adına orman kuruldu
        Beyşehir'de merhum Kaymakam Yusuf Özdemir adına orman kuruldu
        Mesleğinde 21 yılı organ nakliyle geçen profesör, hayatını insanları kurtar...
        Mesleğinde 21 yılı organ nakliyle geçen profesör, hayatını insanları kurtar...
        5 yayanın öldüğü kaza yerinde 89 metre fren izi tespit edildi
        5 yayanın öldüğü kaza yerinde 89 metre fren izi tespit edildi
        Konya'da "Muhtarlarımızla Yeni Yüzyıla Adım Adım" projesi açılış programı g...
        Konya'da "Muhtarlarımızla Yeni Yüzyıla Adım Adım" projesi açılış programı g...
        Konya'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı
        Konya'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı
        Konya'da insan zinciri oluşturan grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tep...
        Konya'da insan zinciri oluşturan grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tep...