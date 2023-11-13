Selçuklu Güzel Sanatlar Lisesi'nin temeli atıldı

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'da yaptırılacak Selçuklu Güzel Sanatlar Lisesinin temeli atıldı.

Selçuklu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Parsana Mahallesi'nde yapılacak olan lisenin temel atma töreninde konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın, "Büyükşehir belediye başkanımızın riyasetinde ilçe belediyeleriyle beraber toplumumuza, insanlarımıza sunulan bu hizmetlerin gerçekten çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum." dediği belirtildi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın da, temeli atılan lisenin gerek mimarisiyle, gerek fonksiyonuyla kente önemli hizmetler ortaya koyarak, özellikle yeni sanatçıların yetişmesi, onların böyle güzel bir ortamda eğitim alıyor olmaları açısından çok önemli bir fırsat oluşturacağını söylediği bildirildi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın da, Selçuklu ilçesini eğitim, kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirmek için çalıştıklarını dile getirdiği ifade edildi.

Temel atma törenine Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, muhtarlar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.