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        Anamas Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

        Konya'nın Beyşehir ve Isparta'nın Yenişarbademli ilçesi sınırlarında yer alan Anamas Dağı'nın Dedegül zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:59 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:11
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        Anamas Dağı'nın zirvesi beyaza büründü
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        Konya'nın Beyşehir ve Isparta'nın Yenişarbademli ilçesi sınırlarında yer alan Anamas Dağı'nın Dedegül zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

        Dağın zirvesindeki beyaz örtü, bulutlarla güzel görüntüler oluşturdu.

        Bulutların zaman zaman zirvedeki beyaz örtüyü kapattığı görüldü.

        Vatandaşlar, çektikleri dağın fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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