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        Seydişehir'den 5 ton çilek ihracatı yapıldı

        Seydişehir Belediyesi tarafından yaptırılan soğuk hava deposundan, ilk ihracat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 10:42 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:45
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        Seydişehir'den 5 ton çilek ihracatı yapıldı
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        Seydişehir Belediyesi tarafından yaptırılan soğuk hava deposundan, ilk ihracat gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 2 bin 500 ton kapasiteli soğuk hava deposundan iki günde 5 ton çileğin Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan'a ihraç edildiğini kaydetti.

        Alaylar İki Mahallesi Hafif Sanayi Bölgesinde 7 bin 480 metrekare alanda kurulu olan soğuk hava deposunun ilk ürünlerini aldığını belirterek, "Projemiz ilçemizde önemli bir sorunu çözüme kavuşturdu, şehrimizin gelişimine katkı sağladı. Mevsim sonu olmasına rağmen Seydişehir ve bölge halkının çileği depolanıp Gürcistan, Romanya ve Azerbaycan gibi ülkelere meyve ve sebzelerimizin ihracatını yapmaya başladık. İlk tırlarımız yurt dışına çıkış yaptı. Bölgemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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