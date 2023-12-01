Beton kalıp fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Konya'da beton kalıp imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi BÜSAN Sanayi Sitesi 10665 Sokak'taki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenler, polis ve itfaiyeye haber verdi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık görevlileri tedbir amacıyla bekletildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

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