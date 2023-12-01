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        Beton kalıp fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Konya'da beton kalıp imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 00:09 Güncelleme: 01.12.2023 - 00:09
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        Beton kalıp fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Konya'da beton kalıp imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

        Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi BÜSAN Sanayi Sitesi 10665 Sokak'taki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark edenler, polis ve itfaiyeye haber verdi.

        Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık görevlileri tedbir amacıyla bekletildi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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