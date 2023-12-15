Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da restore edilen tarihi hamam mimarlık müzesi olarak kullanılacak

        Konya'da, Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlan Sille Subaşı Hamamı, mimarlık müzesi olarak kullanılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 14:46 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da restore edilen tarihi hamam mimarlık müzesi olarak kullanılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da, Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlan Sille Subaşı Hamamı, mimarlık müzesi olarak kullanılacak.

        Sille Mahallesi'nde restorasyonu tamamlanan Sille Subaşı Hamamı, düzenlenen törenle mimarlık müzesi olarak kullanılması amacıyla Mimarlar Odası'na devredildi.

        Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, bu eserleri gelecek nesillere aktarmanın herkesin asli görevi olması gerektiğini belirterek, "Sivil mimari örnekleri medeniyet yolculuğumuzda kimliğimizin çok değerli parçaları." dedi.

        Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 5 bin yıllık tarihi mirası yeniden canlandırmak ve Sille'yi Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmek için uzun yıllardır geniş kapsamlı çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından açılış töreni gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu 2 bölgede fırtına!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu 2 bölgede fırtına!
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        İki tren çarpıştı, 515 kişi yaralandı!
        İki tren çarpıştı, 515 kişi yaralandı!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Patronunun boğazını kesmişti! Vahşeti anlattı!
        Patronunun boğazını kesmişti! Vahşeti anlattı!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        Konya'da doğa yürüyüşçüleri için turizme kazandırılan rotanın kılavuzu yayı...
        Konya'da doğa yürüyüşçüleri için turizme kazandırılan rotanın kılavuzu yayı...
        Sevgilisinin bahçe kapısında ölü bulunan Ayşenur için 'intihar' iddiası
        Sevgilisinin bahçe kapısında ölü bulunan Ayşenur için 'intihar' iddiası
        Sevgilisinin evinin bahçe kapısında ölü bulunan Ayşenur için 'intihar' iddi...
        Sevgilisinin evinin bahçe kapısında ölü bulunan Ayşenur için 'intihar' iddi...
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Küresel Göç Forumu'na katıldı
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Küresel Göç Forumu'na katıldı
        Konya'da ilkokul öğrencileri Yerli Malı Haftası'nı kutladı
        Konya'da ilkokul öğrencileri Yerli Malı Haftası'nı kutladı
        Konya'da Mevlana'yı anma törenlerine gelenlere çorba ikram edildi
        Konya'da Mevlana'yı anma törenlerine gelenlere çorba ikram edildi