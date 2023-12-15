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        Konya'da doğa yürüyüşçüleri için turizme kazandırılan rotanın kılavuzu yayımlandı

        Konya Büyükşehir Belediyesince bölge turizmine kazandırılan Isauria Yolu'nun rota kılavuzu yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 14:45 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:16
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        Konya'da doğa yürüyüşçüleri için turizme kazandırılan rotanın kılavuzu yayımlandı
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        Konya Büyükşehir Belediyesince bölge turizmine kazandırılan Isauria Yolu'nun rota kılavuzu yayımlandı.

        Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, kentin sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikleri korumak ve turizme kazandırmak amacıyla önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

        "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla şehrin tüm noktalarında, birbirinden farklı önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Altay, "Türkiye'nin yeni yürüyüş rotalarından olacak Isauria Yolu için hazırlanan rota kılavuzumuz, her bir köşesi tarih kokan Konya'mızın eşsiz güzelliklerinden bir kısmının yakından görülmesi için imkan sunacak. Rota kılavuzu sayesinde doğaseverler, bölgede daha güvenli ve keyifli bir yürüyüş yapacak." ifadesini kullandı.

        Konya'nın Bozkır ilçesinden başlayıp, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde biten 174 kilometre uzunluğundaki Isauria Yolu, Dikilitaş Yaylası'ndan Dipsiz Göl'e, Sultan Muğarı, Boğazyurt, Halkalıyazı, Sineklibucak, Kalkantaşı ve Göktepe Yaylaları üzerinden düğmeli evlerin olduğu Sarıhacılar'a ve Akseki'ye uzanıyor.

        Yürüyüş yolunun geçiş noktaları, kamp yerleri, çeşme gibi rota bilgilerini içeren, yer yer geçiş güzergahları hakkında bilgi veren kılavuzda ayrıca Wikiloc uygulaması üzerinden de yürünmüş etapların birleştirilerek beş ayrı etaptan oluşturulan yolun yürünebileceği GPS tabanlı rotalar yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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