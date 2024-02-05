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        Konya İl Emniyet Müdürlüğünden 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım

        Konya İl Emniyet Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 20:49 Güncelleme: 05.02.2024 - 20:49
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        Konya İl Emniyet Müdürlüğünden 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım
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        Konya İl Emniyet Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "6 Şubat 2023’te meydana gelen ve tüm milletimizi derinden yaralayan asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti. Güçlü devletimizin tüm kurumları, teşkilatımız ve yardımsever toplumumuzun desteğiyle depremin yaralarını sarmak için büyük çabalar sarf edildi ve edilmeye de devam ediliyor. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalan ailelerine ve milletimize de sabırlar diliyoruz. Türk polisi, her zaman, her yerde, her koşulda milletinin yanında."

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