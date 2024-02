Beyşehir Gölü'ndeki yabani atların yaşadığı adada doğa yürüyüşü düzenlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, doğa severler gölde yabani atların olduğu Üskelles Adası'nda düzenlenen doğa yürüyüşünde buluştu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu, yaklaşık 200 atın yaşadığı adaya doğa yürüyüşü etkinliği düzenleyerek katılımcılara atları yakından görme imkanı sundu.

Dernek başkanı Mustafa Büyükkafalı, gazetecilere, Beyşehir Gölü'ndeki Üskelles Adası'nın yabani atların yaşam sürdüğü bir ada olduğunu öğrendikten sonra burada da atların izinde bir doğa yürüyüşü etkinliği düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Büyükkafalı, "Burada yılkı atlarının yaşaması çok ilgi çekti, insanlar çok ilgi gösterdi. Katılım için yoğun bir başvuru aldık. Ama belirli bir sayıda kişi almamız gerekiyordu. O yüzden belli sayıda doğa ve fotoğraf tutkunuyla balıkçı tekneleriyle ulaşımı sağlayarak adaya ulaşıp etkinliğimizi gerçekleştirdik. Adanın her tarafında at izleri oluşmuş. At izinde doğa yürüyüşü yapabileceğimizi düşündük. 7 kilometrelik bir doğa yürüyüşü yaptık. Fotoğraf tutkunları atların fotoğraflarını çekebilmek için birbiriyle yarıştı." duiye konuştu.