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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:58 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:01
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, D-300 kara yolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Araçta haklarında daha önce uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılan M.A. ile H.B. olduğunu belirleyen narkotik ekibi, iki şüphelilerin üslerinde ve araçta arama yaptı.

        Yapılan aramada kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        İki şüpheli gözaltına alındı.

        Ayrıca Yeni Mahalle'de devriye gezen narkotik ekibini fark eden S.K. kaçmaya çalıştı.

        Ekipler tarafından yakalanan S.K'nin üst aramasında kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

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