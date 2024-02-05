Konya Şehir Kütüphanesi'nin temeli atıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Büyükşehir Belediyesi binasının yerine yapılacak Şehir Kütüphanesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, bu kütüphane gerçekten çevre dostu bir kütüphane olduğunu belirtti.

Özkan, "Tarihimizin değerlerini, mirasını taşıyabilecek bir mahiyette düşünülmüş ve dizayn edilmiş. Kültürel değerlerimizi, eğitim değerlerimizi, geleneklerimizi taşımakla beraber çevre dostu ve çok dayanıklı asırlara hitap edecek bu eseri ilimize kazandıran Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Bu devasa yapının, bu derinlikli tarihi kültürel değerlerimize sahip çıkan yapının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, törende Darü'l Mülk Projesi kapsamındaki çalışmalardan birisinin daha temelini atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Altay, Konya'nın 5 üniversite, 130 bin üniversite, 500 bine yakın ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisiyle bir öğrenci şehri olduğunu belirterek, "Bu şehrin geleceği için önemli bir binanın temelini atıyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz yer uzun süre Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize hizmet etmiş alan. Maalesef beton dayanımının kötü olmasından ve deprem riskinden dolayı bu binayı yıkmak zorunda kaldık. Binanın yerine ne yapmalıyız noktasında önemli düşünceler ortaya çıktı. Aslında ticari olarak değerlendirmeye kalksak herhalde burası birçok ilçe belediyemizin bütçesinden daha büyük gelir getirecek, ticari kazanç elde edeceğimiz bir alan olurdu. Ama hem etrafındaki yetişmiş ağaç varlığı hem de öğrencilerimizin ve kültür hayatımızın önemli bir merkezi olması adına Konya Şehir Kütüphanesi için bir çalışma başlattık." dedi.

- Mimarisinde Eşrefoğlu Cami'sinden esinlenildi

Şehir Kütüphanesi için Türkiye'nin önemli mimarlarının projeler ürettiğini dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"Bu projeye karar kılmamızın nedeni çevreci bir yapı olması. Çünkü buradaki ağaçların hiçbirine dokunmadan adeta ağaçların içinde, o forma göre dizayn edilmiş bir mimari yapı ortaya çıktı. Tamamlandığında eksik olan kısımları da ağaçlandıracağız. Burası 30 bin metrekare alan içerisinde 13 bin 555 metrekare kapalı alana sahip, Türkiye'nin en ikonik yapılarından birisi olacak. Proje gerçekleştirilirken ana yapısı Eşrefoğlu Cami'sinden esinlenerek taş ve ahşaptan oluşan güzel bir eser ortaya çıkacak. Ayrıca bu bina Türkiye'nin ilk sıfır karbon binalarından birisi olacak. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile dünya üzerinde sıfır karbon binalar için dünyada seçilen dört şehirden birisi Konya'mız. Dolayısıyla 2030'a kadar bu konuda da çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Konya Şehir Kütüphanesi de Türkiye'nin ilk sıfır karbon binalarından birisi olarak inşallah gençlerimizin hizmetine sunulmuş olacak."

- "Şehrin en önemli cazibe merkezlerinden birisi olacak"

Altay, Şehir Kütüphanesi binasının maliyetinin yaklaşık 800 milyon lirayı bulduğunu paylaşarak, şöyle devam etti:

"2025 ortalarında bu binayı tamamlayarak şehrimize kazandırmış olacağız. Böylece Darü'l Mülk Projesi kapsamında yap-bozun bir parçasını daha o büyük resme yetiştirerek inşallah 2028 sonunda bu 20 projeyi tamamlayarak Konya'ya gelen insanların güzel vakit geçirebilecekleri kültürel mirasın ortaya çıktığı yapıları hayata geçirmiş olacağız."

AK Parti Konya milletvekilleri Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi ve Mehmet Baykan da kütüphanelerin ve kütüphaneciliğin önemine değinerek, çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından Şehir Kütüphanesi’nin temeli dualarla atıldı.